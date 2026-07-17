Профессор ВШЭ Лузянин: Зеленский всегда раздражал Трампа

Какое влияние может оказать Ближневосточный конфликт на отношения США со второй экономикой мира - Китаем? Как это связано с темой Украины? И что будет, если Америка своими санкциями действительно решится ударить по крупнейшим потребителям российской нефти - Китаю и Индии? Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События.