Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Запашный сказал, что Заворотнюк могла позвать к экрану всю страну

Запашный сказал, что Заворотнюк могла позвать к экрану всю страну

Гендиректор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный назвал Анастасию Заворотнюк примером для подражания и назвал свое знакомство с ней большой историей своей жизни.

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