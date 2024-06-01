Запашный сказал, что Заворотнюк могла позвать к экрану всю страну

Гендиректор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный назвал Анастасию Заворотнюк примером для подражания и назвал свое знакомство с ней большой историей своей жизни.
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