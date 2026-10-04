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Стерник: Казахстан не сообщал РФ о планах ввести плату за въезд для россиян

Стерник: Казахстан не сообщал РФ о планах ввести плату за въезд для россиян

Российская сторона не получала никаких уведомлений от казахстанских партнеров о возможности введения платы для россиян за электронное разрешение на въезд (ETA) в республику.

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