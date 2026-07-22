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Татар-информ

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В России ввели новые меры поддержки учителей

В России ввели новые меры поддержки учителей

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий новые меры поддержки для учителей. Педагогам, впервые приступающим к работе, гарантируют наставничество на срок не менее года, а также бесплатную юридическую помощь по профессиональным и трудовым вопросам.

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