В России ввели новые меры поддержки учителей

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий новые меры поддержки для учителей. Педагогам, впервые приступающим к работе, гарантируют наставничество на срок не менее года, а также бесплатную юридическую помощь по профессиональным и трудовым вопросам.