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Царьград

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  • Нина Лубенкова
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Русские бойцы окружили элитную бригаду ВСУ, жалующуюся на "снарядный голод"

Русские бойцы окружили элитную бригаду ВСУ, жалующуюся на "снарядный голод"

MWM утверждает, что элитная украинская бригада находится на грани разгрома из-за нехватки боеприпасовИзданию Military Watch Magazine стало известно, что 47 механизированная бригада ВСУ оказалась в окружении.

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