Русские бойцы окружили элитную бригаду ВСУ, жалующуюся на "снарядный голод"

MWM утверждает, что элитная украинская бригада находится на грани разгрома из-за нехватки боеприпасовИзданию Military Watch Magazine стало известно, что 47 механизированная бригада ВСУ оказалась в окружении.
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