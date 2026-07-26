Атомная подлодка "Пермь" войдет в состав ВМФ России до конца года

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Военно-морской флот России до конца текущего года примет в свой состав свыше 20 кораблей и судов, в числе которых будет многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885/885М "Пермь".
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