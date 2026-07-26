РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

Атомная подлодка "Пермь" войдет в состав ВМФ России до конца года

Атомная подлодка "Пермь" войдет в состав ВМФ России до конца года

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Военно-морской флот России до конца текущего года примет в свой состав свыше 20 кораблей и судов, в числе которых будет многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885/885М "Пермь".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии