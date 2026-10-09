Claude собрал для астрофизика первую полную карту неба в ультрафиолете

ИИ-агенты объединили данные нескольких космических телескопов, восстановили треть неба с погрешностью 10% и добавили оценки ультрафиолетового излучения более 100 млн звёзд Астрофизик Брайс Менар (Brice Ménard) из Университета Джонса Хопкинса совместно с Claude Science создал первую полную карту всего неба в ультрафиолетовом диапазоне.