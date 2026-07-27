Заявления на учебу на бюджете через «Госуслуги» подали 1,3 млн абитуриентов

Минобрнауки сообщило о завершении приема заявлений на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования, почти 1,3 млн абитуриентов подали заявления на бюджетные места в вузы через «Госуслуги», в том числе 58 тысяч заявлений поступило от иностранных граждан.