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Заявления на учебу на бюджете через «Госуслуги» подали 1,3 млн абитуриентов

Заявления на учебу на бюджете через «Госуслуги» подали 1,3 млн абитуриентов

Минобрнауки сообщило о завершении приема заявлений на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования, почти 1,3 млн абитуриентов подали заявления на бюджетные места в вузы через «Госуслуги», в том числе 58 тысяч заявлений поступило от иностранных граждан.

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