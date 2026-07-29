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Шумков поручил сократить рабочий день в Курганской области из-за жары

Шумков поручил сократить рабочий день в Курганской области из-за жары

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил региональным и муниципальным властям до конца недели установить сокращенный рабочий день для сотрудников, которые трудятся в помещениях без кондиционеров и вентиляции.

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