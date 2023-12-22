Платите больше: власти Петроградки не смогли найти подрядчика на вывоз снега

Жителям Петроградского района придется смириться с сугробами на тротуарах и во дворах. Объявленный ранее местной администрацией конкурс на поиск подрядчика, который взялся бы за вывоз снега, закончился полным провалом.
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