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Добрый Мир

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«Запретили въезд». Как сейчас живет Александр Маршал и что думает о происходящем

«Запретили въезд». Как сейчас живет Александр Маршал и что думает о происходящем

19 декабря 98K прочитали Забавно выглядит: огромное количество артистов, которые после событий последних лет собрали чемоданы и поспешили покинуть страну уверены, что на западе найдут чуть ли не райские условия.

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Комментарии
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E
Ed
+++
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12 час.
Александр Гранков
Настоящий мужик.
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6 час.
NP
Nina Pudikova
... мужик и ЧЕЛОВЕК!!!
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57 мин.

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