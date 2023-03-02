Интервью Дзюбы Нобелю, поражения СКА и «Салавата», «МЮ» – в 1/4 Кубка Англии, победа Большунова, «Крылья» прошли «Динамо», умер Жюст Фонтен и другие новости

1. Главное событие дня: интервью Артема Дзюбы Пирсу Моргану Нобелю Арустамяну. Нападающий «Локомотива» сообщил, что он «полностью за Путина», выступил за традиционные ценности, осудил отношение Европы к России, приложил «Зенит» и сборную, объяснил, почему не вышло в Турции, пообещал всыпать Геничу, высказался об интимном видео и вписался за Криштиану Роналду.