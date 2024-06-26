Страна и люди
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Страна и люди

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Над Смоленской областью сбили два беспилотника за ночь

Над Смоленской областью сбили два беспилотника за ночь

Минобороны отчиталось о двух сбитых БПЛА над территорией Смоленской области в течение ночи. Таким образом, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки, подчеркнули в оборонном ведомстве страны.

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