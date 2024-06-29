Масуд Пезешкиан лидирует в борьбе за пост президента Ирана

Global Look Press/Keystone Press Agency/Sobhan Farajvan Избирательная комиссия Ирана подтвердила лидерство реформатора и экс-министра здравоохранения Масуда Пезешкиана на президентских выборах после подсчета 2,3 млн голосов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные телеканалы.
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