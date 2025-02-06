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  • Сергей Иванов
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Сергунина: горожане выберут лучшие площадки фестиваля «Усадьбы Москвы»

Сергунина: горожане выберут лучшие площадки фестиваля «Усадьбы Москвы»

РИА Новости/Кирилл Каллиников В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование. Участники определят лучшие площадки зимнего фестиваля "Усадьбы Москвы", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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