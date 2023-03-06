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Тэйлор Дженкинс: «Точной даты возвращения Джа Морэнта в «Мемфис» пока нет»

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс прокомментировал ситуацию с разыгрывающим Джа Морэнтом, который показал пистолет во время трансляции в социальных сетях и пропустит как минимум 2 матча из-за дисквалификации НБА.

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