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Дети не виноваты: Эксперты обсудили права детей при разводе родителей

Дети не виноваты: Эксперты обсудили права детей при разводе родителей

Эксперты Народного фронта, Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», медиаторы, представители Министерства просвещения РФ, региональных органов власти и экспертного сообщества обсудили на круглом столе проблемы защиты прав детей при расторжении брака родителей.

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