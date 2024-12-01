Восстание Разина: зачем в Европе стали чеканить медали с изображением Стеньки

Первое время о Стеньке Разине на Западе писали даже больше, чем в самой России. И неслучайно. Европейские дипломаты, торговцы, путешественники были буквально ошеломлены размахом повстанческого движения, во главе которого стоял безудержный атаман.
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