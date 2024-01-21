Боец ММА Монсон заявил, что ближайшие летние и зимние Игры для России закрыты

Боец смешанного стиля (ММА) и депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон выразил мнение, что Россию в ближайшее время не пустят на Олимпийские игры, поэтому стране нужно проводить альтернативные соревнования.
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