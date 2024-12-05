Продолжаем историю с лоббистами мигрантов Как мы уже поняли, что за мигрантов топят не только представители диаспор, агенты влияния, депутаты, чиновники, но и бизнес, тот же глава ВТБ Костин отметился уже дважды на тему мигрантов.
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