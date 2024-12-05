За мигрантов топят не только представители диаспор, агенты влияния, депутаты, чиновники, но и бизнес

Александр Рожков

Дело не в том, за кого топят представители диаспор, агенты влияния, депутаты, чиновники и бизнес, а в том, за кого топят те, кому дана власть проводить внутреннюю политику, в том числе и миграционную. А кому она дана народом? Поищите в поисковике, у кого не хватает мозгов это понять. Ищите и обрящете... Дык вот с народа и спрос. То есть с вас, дарагия таварыщчи...