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Закон и Порядок

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За мигрантов топят не только представители диаспор, агенты влияния, депутаты, чиновники, но и бизнес

За мигрантов топят не только представители диаспор, агенты влияния, депутаты, чиновники, но и бизнес

Продолжаем историю с лоббистами мигрантов Как мы уже поняли, что за мигрантов топят не только представители диаспор, агенты влияния, депутаты, чиновники, но и бизнес, тот же глава ВТБ Костин отметился уже дважды на тему мигрантов.

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Комментарии
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Александр Рожков
Дело  не в том, за кого топят представители диаспор, агенты влияния, депутаты, чиновники и бизнес, а в том, за кого топят те, кому дана власть проводить внутреннюю политику, в том числе и миграционную. А кому она дана народом? Поищите в поисковике, у кого не хватает мозгов это понять. Ищите и обрящете... Дык вот с народа и спрос. То есть с вас, дарагия таварыщчи...
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