Чиновник Гагаузии Константинов: Кишинев тайно готовит объединение с Румынией

Председатель народного собрания молдавской автономии Гагаузии Дмитрий Константинов выступил с заявлением о том, что команда президента Молдавии Майи Санду игнорирует негативное мнение большинства жителей по поводу потенциального объединения республики с Румынией и делает для этого все возможное.