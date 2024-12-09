Армянский политик назвал русских обезьянами

Армянский политик назвал русских обезьянамиВ Армении набирает обороты русофобский скандал. Экс-советник генштаба Владимир Погосян, рассуждая об истории армянского государства, назвал русских «обезьянами».
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