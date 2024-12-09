НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    вернуть армян обратно в их цивилизацию без возврата в Россию, обнаглелиАрмянский политик...
  • Olga Chuhutina
    А это чудо на себя в зеркало смотрело. Обезьяны  симпатичнее.Армянский политик...
  • Александр Ширай
    Если бы во всех подразделениях работала такая обратная связь от бойцов к комсоставу - было бы куда меньше "мясных" шт...Наши морпехи унич...

Армянский политик назвал русских обезьянами

Армянский политик назвал русских обезьянами

Армянский политик назвал русских обезьянамиВ Армении набирает обороты русофобский скандал. Экс-советник генштаба Владимир Погосян, рассуждая об истории армянского государства, назвал русских «обезьянами».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Он себя в зеркало видел? Халявщики, любители жить за чужой счет...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх