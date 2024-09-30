Самые дешёвые китайские кроссоверы в России. Новый рейтинг от «Автоновостей дня»

Доступные кроссоверы из Поднебесной пользуются огромным спросом в нашей стране. Аналитики «Автоновостей дня» провели исследование рынка и выявили пятерку самых бюджетных китайских кроссоверов, доступных российским покупателям в сентябре 2024 года.
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