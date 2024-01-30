Тушеный гусь вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Тушеный гусь — это отличное блюдо для праздничного ужина. Процесс приготовления очень простой. В рецепте я расскажу, какие специи идеально подойдут для приготовления гуся, и что еще нужно добавить, чтобы блюдо получилось особенно аппетитным.
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