Тушеный гусь вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Тушеный гусь — это отличное блюдо для праздничного ужина. Процесс приготовления очень простой. В рецепте я расскажу, какие специи идеально подойдут для приготовления гуся, и что еще нужно добавить, чтобы блюдо получилось особенно аппетитным.