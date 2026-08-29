Недавний внезапный визит директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву говорит об отчаянном положении ВСУ на поле боя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- До Банковой – рук...
- «Сделай мне больн...
- «Генетический стр...
Гудбай, главный шпиЁн планеты!