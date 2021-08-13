Донбасс Сегодня

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НЕТУ Mailru Агента
    Киев, achtung! Ты понял, кто теперь первый нax?Блинкен: «Мы свою...
  • Александр
    Развалят, нагадят и убегают. В Сирии пока можно нефть потаскать.Блинкен: «Мы свою...
  • галина
    Вакцинация идет полным ходом, а смертей все больше. Стоит над этим задуматься.В России установл...

Эрмитаж пожаловался на Тилля Линдеманна из-за цифровых изображений

Эрмитаж пожаловался на Тилля Линдеманна из-за цифровых изображений

Эрмитаж остался недоволен лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Музыкант выпустил серию NFT с цифровыми изображениями из музея, где он снимал клип на композицию «Любимый город», говорится в Telegram-канале культурного учреждения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх