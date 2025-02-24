Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" отрывает продажу билетов на скорый поезд №183/184 "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь.
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