Ничтожные погонщики верблюдов

В конфликте США и Ирана самую жалкую и презренную роль играют мелкие страны Персидского залива — Катар, Кувейт (бывшая территория Ирака) и Бахрейн (бывшая территория Ирана), а также Саудовская Аравия и Объединённые Арабские эмираты.