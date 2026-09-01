Росфинмониторинг получил доступ к данным СБП, QR-кодов и «Мира» — что изменится для россиян с сентября

Росфинмониторинг начал получать данные об операциях с использованием Системы быстрых платежей, единого QR-кода и платежной системы «Мир».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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