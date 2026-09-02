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Россия һәм Әфганстан спорт өлкәсендәге элемтәләрне ныгыта

Россия һәм Әфганстан спорт өлкәсендәге элемтәләрне ныгыта

Кыргызстан башкаласы Бишкәктә VI Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары кысаларында Россия спорт министры Михаил Дегтяревның Әфганстан Физик тәрбия һәм спорт идарәсе генераль директоры Әхмәдулла Васик белән очрашуы узды.

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