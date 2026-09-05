Алхимия Духа: путь внутреннего восхождения ❤️ Есть знания, которые не передаются только словами. Их нельзя получить, просто прочитав книгу, посмотрев лекцию или запомнив красивую формулу.
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