В Киеве после поджога сгорел автомобиль ВСУ

В Киеве продолжаются случаи поджогов военной техники. Очередной инцидент произошел в Соломенском районе города на улице Ивана Федорова, где неизвестные подожгли микроавтобус, принадлежащий Вооруженным силам Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии