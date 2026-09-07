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Газета.ру

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Песков назвал переговоры Уиткоффа и Кушнера в Москве шагом в сторону мира

Песков назвал переговоры Уиткоффа и Кушнера в Москве шагом в сторону мира

Любые попытки диалога по Украине — это маленький шаг в сторону мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ, комментируя во время брифинга визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

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