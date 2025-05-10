Путин завтра обсудит возможность переговоров по Украине с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин обсудит возможность возобновления переговоров с Украиной в стамбульском формате с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, 11 мая заявил российский лидер на ночной пресс-конференции в Кремле.
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