В Туле приостановлена работа «Плов-центра» на Пирогова

Приостановлена работа «Плов-центра» в Туле из-за нарушений санитарных норм и отсутствия маркировки на продуктах.
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