Запад предупредили о потере превосходства в воздухе в случае войны с Россией

Запад может потерять превосходство в воздухе в случае прямого военного конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Business Insider (BI), отмечая неожиданную проблему, которая может существенно изменить ход потенциальной войны.
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