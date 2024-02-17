Глава ЕК назвала целью 13-го пакета санкций борьбу с обходом мер против РФ

Новый 13-й пакет санкций Евросоюза против России призван помочь в борьбе с обходом уже введенных ограничений, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
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