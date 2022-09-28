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Китайский аналитик Лю Хун заподозрил Польшу в диверсии на «Северных потоках»

Китайский аналитик Лю Хун заподозрил Польшу в диверсии на «Северных потоках»

Польша остается самой антироссийски настроенной страной Европы, поэтому именно она могла устроить диверсию на «Северных потоках», отметил заместитель главного редактора китайского журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун, передает РИА Новости.

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