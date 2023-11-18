Кадры боевой работы артиллеристов на левом берегу Днепра (ВИДЕО)

Кадры боевой работы артиллеристов Армии России на левом берегу Днепра. Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» массированными залпами наносит поражение противнику, уничтожая позиции и опорные пункты ВСУ на херсонском направлении.
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