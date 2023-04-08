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Синоптик Вильфанд спрогнозировал приход морозов на Урал

Синоптик Вильфанд спрогнозировал приход морозов на Урал

На территорию Сибирского и Уральского регионов должны вновь прийти низкие температурные показатели. Соответсвующий информацией поделился представитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации Роман Вильфанд.

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