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Русский Днепропетровск

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«Сейчас мы ничего сделать не можем»: «Герань-5» и «Бандероль» загнали ПВО ВСУ в тупик

Константин Ольшанский 16 сентября 2026 г., 13:35   Новейшие ударные беспилотники России вызвали панику на Западе и страх на Украине Российская оборонка ….

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