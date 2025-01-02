ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Жрица любви отомстила мигранту, который счёл её некрасивой

Жрица любви отомстила мигранту, который счёл её некрасивой

Фото: предоставлено "Русскому Компасу". Он потребовал возврата средств. Представительница древнейшей профессии была настолько возмущена, что пошла на преступление.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Вместо любви,нож в грудь,неплохо развлёкся!😂😂😂😂😂😂
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15 час.

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