Жрица любви отомстила мигранту, который счёл её некрасивой

Фото: предоставлено "Русскому Компасу". Он потребовал возврата средств. Представительница древнейшей профессии была настолько возмущена, что пошла на преступление.
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