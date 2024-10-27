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Стало известно, как искусственный интеллект разрушает личность человека

Стало известно, как искусственный интеллект разрушает личность человека

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости  Важные новости России за неделю сообщают, что искусственный интеллект (ИИ) всё активнее проникает в нашу повседневную жизнь, влияя на множество аспектов, включая психологию.

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