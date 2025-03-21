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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трипл-дабл и ключевой блок-шот Джимми Батлера принесли победу «Голден Стэйт» в матче с «Торонто»

Батлер провел на площадке 36 минут и набрал 16 очков (4 из 15 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 7 из 10 с линии), 11 подборов и 12 передач.

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