«Краснодар» Галицкого подписал первого новичка, Модрич может продолжить карьеру в Шотландии. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииФутболист сборной Боснии и Герцеговины переходит в «Балтику»IMAGO/Marko MetlasРаде Дуньич, представитель опорного полузащитника «Партизана» Стефана Ковача, заявил, что футболист договорился о контракте с «Балтикой».