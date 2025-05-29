«Краснодар» Галицкого подписал первого новичка, Модрич может продолжить карьеру в Шотландии. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииФутболист сборной Боснии и Герцеговины переходит в «Балтику»IMAGO/Marko MetlasРаде Дуньич, представитель опорного полузащитника «Партизана» Стефана Ковача, заявил, что футболист договорился о контракте с «Балтикой».
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