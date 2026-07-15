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Гурцкая о Батракове и «ПСЖ»: «В шорт-листе Алексея не было, даже с учетом ухода Ли Кан Ина. Всем немного задурил голову болгарский агент, который был у сделки»

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что « ПСЖ » не включил полузащитника « Локомотива » Алексея Батракова в шорт-лист на летнее трансферное окно.

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