Лавров: Зеленский понимает, что его «светлый образ» давно померк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский осознает неизбежность своего политического конца, а его положительный образ сохраняется лишь среди части населения, разделяющей радикальные националистические взгляды.
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