Собянин призвал горожан помочь выстроить «щит» от COVID в Москве

ГлагоLАвторский материалНаши редакторы постоянно отбирают для вас лучшие материалыКОРОНАВИРУССобянин призвал горожан помочь выстроить «щит» от COVID в МосквеМэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан вакцинироваться, чтобы выстроить «щит» от коронавируса.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена Мамоновасейчас активней вакцинация пошла,всё таки принятые меры работаютСветлана Снегинав Америке праздник с фейерверками. 70% населения страны вакцинировано, отмена ограничений. а у нас мракобесие и "чипирование" через 5ЖКомментировать
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