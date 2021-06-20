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Собянин призвал горожан помочь выстроить «щит» от COVID в Москве

Собянин призвал горожан помочь выстроить «щит» от COVID в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан вакцинироваться, чтобы выстроить «щит» от коронавируса.

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Елена Мамонова
сейчас активней вакцинация пошла,всё таки принятые меры работают
Светлана Снегина
в Америке праздник с фейерверками. 70% населения страны вакцинировано, отмена ограничений. а у нас мракобесие и "чипирование" через 5Ж

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