Олег Царев: «Идея обстрелять наши военные аэродромы из фур пришла из США»

В мировой политической повестке главные темы сегодня — переговоры в Стамбуле и атака на российских «стратегов» Ирина Мишина На фото: политик, бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев (Фото: Petrov Sergey/news.
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