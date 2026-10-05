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Царьград

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Росатом очистит промплощадку химзавода «Наирит» в Армении

Росатом очистит промплощадку химзавода «Наирит» в Армении

Росатом через «Федеральный экологический оператор» участвует в выборе исполнителя для подготовки технико-экономического обоснования работ на промплощадке бывшего завода «Наирит» в Армении, где скопились химические отходы рядом с жилыми кварталами.

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